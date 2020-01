Torino: 4 mila botti illegali in scantinato in via Cavagnolo, arrestato pregiudicato

- Un italiano è stato arrestato nelle scorse ore a Torino con l’accusa di possesso illegale di ordigni esplosivi. I carabinieri hanno scoperto nel suo scantinato in via Cavagnolo, zona Nord della città, un deposito di oltre 250 chilogrammi di fuochi artigianali dal potenziale micidiale. In tutto 4 mila petardi, tra cui 320 “cipolle”. L'uomo finito in manette, proprietario dell’immobile, è un pregiudicato. In corso Giulio Cesare un altro italiano, noto alle forze dell’ordine, sprovvisto di qualsiasi autorizzazione, aveva esposto per la vendita oltre 3700 artifizi privi della certificazione CE. L’uomo è stato deferito a piede libero per il commercio abusivo di materiale esplodente; la merce, per un peso complessivo di oltre 150 chili, è stata sequestrata. (Rpi)