Alessandria: vedova pompiere morto a Quargnento, "2020 non portarmi via nessun altro"

- "2020 stai arrivando, accomodati pure, ma ti prego, quando andrai via non portarmi via nessun altro". Lo ha scritto su facebook poco prima della mezzanotte Elena Barreca, vedova di Nino Candido, uno dei vigili del fuoco morti tragicamente nell'esplosione di un cascina a Quargnento, in provincia di Alessandria. "Voglio credere che tu sia in un posto ancora più incantevole di questo, voglio credere che tu stia correndo su un prato felice proprio come quel giorno - scrive ancora la donna - . Voglio credere che li non esista il tempo, che non ci sia alcun nuovo anno da festeggiare per poter sperare in un anno migliore perché lì è tutto migliore. Voglio credere che tu sia felice e sereno anche se ancora avevi molto da vivere qui. Mi auguro che un giorno questo mondo possa diventare migliore, dove non esistono tragedie, malattie, povertà. Dove possa non esistere né il bene né il male, ma solo pace". (Rpi)