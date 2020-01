Alba: giovedì e venerdì corso Casale chiuso al traffico in zona Rondò per lavori

- Giovedì 2 e venerdì 3 gennaio 2020, dalle ore 08.30 alle ore 18.30, ad Alba (Cuneo) è sospeso il traffico veicolare in corso Canale, direzione centro città, all’altezza dell’intersezione rotatoria del Rondò. Lo rende noto il Comune di Alba, spiegando che lo stop è dovuto a lavori di posizionamento di impianti di video-sorveglianza. E’ consigliata la deviazione del traffico veicolare da corso Asti direzione centro città, verso la tangenziale, all’altezza della rotatoria di strada Tagliata e da corso Canale direzione centro città, verso la tangenziale, all’altezza della rotatoria di fornace Casetta. E’ previsto il divieto di transito per gli autoarticolati, direzione periferia in corso Canale, all’altezza della rotatoria di corso Torino, con deviazione obbligatoria su via Cillario.(Rpi)