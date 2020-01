Torino: 4 mila botti illegali in scantinato in via Cavagnolo, arrestato pregiudicato - foto

Torino, 01 gen 11:50 - (Agenzia Nova) - Un italiano è stato arrestato nelle scorse ore a Torino con l’accusa di possesso illegale di ordigni esplosivi. (Rpi) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Un italiano è stato arrestato nelle scorse ore a Torino con l’accusa di possesso illegale di ordigni esplosivi. (Rpi)