Commercio Roma: Campidoglio, da domani via bancarelle "urtisti" da diverse piazze centro storico

- A partire da domani primo gennaio, 17 postazioni commerciali della categoria "urtisti" dichiarate incompatibili con decoro e sicurezza, saranno spostate dalle aree di pregio del centro cittadino. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Via dunque 4 posteggi di Fontana di Trevi, 5 di piazza di Spagna, 2 del Tridente, 5 del Pantheon e 1 di piazza Navona. Il tutto, nel quadro del lavoro di riordino del commercio su area pubblica portato avanti dal "Tavolo del decoro" allo scopo di tutelare il patrimonio culturale e monumentale capitolino, nonché la pubblica sicurezza nei punti di maggior afflusso. Delle 17 postazioni dichiarate incompatibili, 8 saranno ricollocate in via definitiva. Roma Capitale ha stabilito che 2 operatori potranno esercitare l'attività in via del Lavatore, 1 in via di San Gregorio, 1 in via Antonino da San Giuliano, 1 in largo Maresciallo Diaz, 1 in lungotevere Maresciallo Diaz, 1 in via della Rotonda e 1 in piazza delle Cinque Lune. (Com)