Emilia Romagna: giovedì tour elettorale Bonaccini nel Modenese

- Giovedì 2 gennaio Stefano Bonaccini trascorrerà la giornata nella provincia di Modena. Lo hanno fatto sapere dal quartier generale della campagna elettorale dell'uscente presidente della Regione Emilia Romagna. In una nota tutti gli appuntamenti del candidato del centrosinistra: "Alle 9.30, a Sestola, incontro con i maestri di sci al Passo del Lupo; alle 10.45, di nuovo a Sestola, mercato e aperitivo pubblico in paese. Alle ore 12,30, Bonaccini sarà a Marano sul Panaro per visitare azienda Pm, che si occupa di lavorazioni meccaniche e assemblaggi di precisione (via Pietro Miani, 14). Alle ore 13.30, Castelvetro di Modena ci sarà la visita Ocmis Irrigazione, azienda leader nel mercato delle macchine irrigatrici semoventi (via Sant'Eusebio, 7)". E ancora: "Alle ore 15, Castelvetro di Modena visita azienda di carni bovine Inalca (via Spilamberto, 30/C), poi alle 18.30 a San Cesario sul Panaro: aperitivo pubblico al circolo Arci in corso Vittorio Veneto, 4. In serata, alle 20.30: collegamento con la trasmissione tv "Stasera Italia" e infine alle 21.30, a Castelnuovo Rangone ci sarà incontro pubblico con i sindaci dell'Unione Terre dei Castelli". (Ren)