Rifiuti Roma: Ficcardi (M5s), discarica a Monte Carnevale è sconfitta movimento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La consigliera capitolina del M5s Simona Ficcardi, già in contrasto con la maggioranza in occasione dell'approvazione dell'ultimo bilancio, si esprime contro la scelta annunciata oggi dalla giunta Raggi di realizzare a Monte Carnevale la discarica di servizio della Capitale. In un post su Facebook Ficcardi scrive: "Ancora non credo alle mie orecchie e ai miei occhi. Aspetto di leggere la delibera di giunta, che ancora non ho potuto vedere, prima di ammettere la sconfitta del M5s, tutto. Se è vero che è stato spostato lo sguardo su questo territorio quando mano nella mano andammo con Beppe Grillo a vedere il percolato che inquinava la valle, a gridare contro le ingiustizie, le morti e le malattie subite, mi fa vergognare. Se è così, la scelta della sindaca e dalla giunta è gravissima, una scelta che non condivido e che ripudio. Dispiace - conclude - inoltre, che tutti i miei atti per la difesa della Valle siano rimasti disattesi e congelati, rendendo inutile e vano il mio lavoro e il mio contributo al M5s romano. Ma sia chiaro, io non mi arrenderò mai. Questo lo dico e lo scrivo chiaro a chiunque ha pensato di fermare o rallentare il mio percorso in difesa della Valle Galeria e di tutti i territori di Roma già feriti". (Rer)