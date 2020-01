Basilicata: Cicala, abbandonare individualismi per bene comune (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cicala ha proseguito: "Il mio incoraggiamento va a tutti i cittadini che con spirito propositivo, possano riavvicinarsi alle istituzioni per dare vita a nuove sinergie di collaborazione e di sviluppo. La sfida del cambiamento che stiamo affrontando, è prima di tutto culturale, nella quale ognuno di noi nel proprio ruolo, deve sentirsi partecipe e responsabile. Sentirsi parte di una comunità implica l’adesione a dei valori quali la solidarietà, il rispetto e la condivisione. Rivolgo la mia attenzione, in particolar modo, alle istituzioni, a tutto il consiglio regionale della Basilicata. Il mio compito prevede, non solo di rappresentare la massima Assise ma anche di tutelarne le prerogative e assicurare il pieno e libero esercizio del mandato di tutti i consiglieri. In tal modo, rinnovo il mio invito alla responsabilità e all’impegno, nel rispetto del popolo lucano che ci ha affidato questo importante e delicato compito". Il presidente ha continuato: "L’esigenza è di cooperare e unire gli sforzi per l’attuazione di soluzioni efficaci e pertinenti ad un territorio, tanto ricco di bellezze quanto complesso nella sua conformazione. I passi compiuti fino ad oggi dal consiglio regionale della Basilicata, sono solo i primi segnali di un impegno che dovrà rafforzarsi anche dal punto di vista strategico. Il mio auspicio è che l’azione congiunta di tutta l’assise punti ad abbandonare individualismi e dissidi partitici, che i capigruppo e l’intera maggioranza lavorino sempre in un’unica direzione, verso i lucani e la Basilicata. Credo, infatti, sia necessario riproporre le basi utili per richiamare il senso delle istituzioni, dell’integrità e del sacrificio da compiere per il bene comune". Infine Cicala ha concluso: "Il mio impegno per il 2020 è di favorire con più determinazione confronti costruttivi, superare i conflitti per non perdere di vista la missione del Consiglio regionale ed esortare le responsabilità ogni qualvolta sia necessario, per tutelare i diritti di ogni lucano”. (Ren)