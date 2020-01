Mattarella: Università patrimonio inestimabile

- "Il mosaico che compone la società italiana ha tante tessere preziose. Penso al mondo delle nostre università, ai centri di ricerca, alle prestigiose istituzioni della cultura". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del tradizionale discorso di fine anno. "Ho conosciuto e apprezzato in tante occasioni l’attività che si svolge in questa costellazione di luoghi del pensiero, dell’innovazione, della scienza - ha proseguito -. Si tratta di un patrimonio inestimabile di idee e di energie per costruire il futuro. E’ essenziale che sia disponibile per tutti. Che sia conosciuto, raccontato, condiviso. Che siano rimossi gli ostacoli e reso più agevole il rapporto tra istituzioni culturali e società e l’accesso al sapere".(Rer)