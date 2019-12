Sorianello (Vv): in casa dieci chili di petardi artigianali, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pizzicato a cedere petardi artigianali in strada, in casa gli hanno trovato un piccolo bazar, con annesso laboratorio, di botti illegali. La scoperta è stata fatta dai carabinieri a Sorianello, nel Vibonese, che hanno intercettato una “consegna” tra l’uomo, un 45enne e un cliente di 33 anni. Dopo aver appurato che l’oggetto della cessione sarebbero stati alcuni fuochi, i militari hanno esteso le perquisizioni all’abitazione del 45enne. Qui i carabinieri avrebbero scoperto un vero e proprio bazar di fuochi d’artificio al cui interno c’erano dieci chili di petardi artigiani pronti per essere immessi sul mercato clandestino del “capodanno”. Per lui e per il 33enne è scattata la denuncia. (Ren)