Ercolano (Na): scoperto con 200 botti illegali, arrestato

- Durante una operazione organizzata per il contrasto alla diffusione dei fuochi d’artificio illegali, i carabinieri della tenenza di Ercolano (Na) hanno arrestato per detenzione di materiale esplodente un 27enne. L’uomo era in possesso di quasi nove chili di botti illegali. I militari lo hanno notato con delle grosse buste tra le mani mentre passeggiava in via Trieste. Hanno proceduto a controllarlo, e quindi sarebbe stato trovato in possesso di cinque ordigni esplosivi improvvisati, in gergo chiamati “cipolle”. Dopo aver trovato gli ordigni, i carabinieri hanno perquisito anche l’auto dell’uomo parcheggiata lì vicino ed hanno trovato altri duecento ordigni artigianali (“rendini”). Sono intervenuti gli artificieri dei carabinieri accertando che le 5 “cipolle” erano sovradimensionate: avevano un quantitativo di esplosivo maggiore del solito. L’arrestato è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari. (Ren)