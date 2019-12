Marche: Mastrovincenzo, si chiude anno molto intenso

- "Si chiude un anno molto intenso, di cui conserverò nitidamente i ricordi". Lo ha scritto su Facebook il presidente del consiglio regionale delle Marche Antonio Mastrovincenzo. Nel suo post, Mastrovincenzo ha ricordato: "i tanti provvedimenti approvati dall'assemblea legislativa; l'impegno costante sui temi a me più cari, dalle politiche sociali al lavoro, dall'ambiente ai giovani; la presenza nelle realtà produttive, cooperative e di volontariato della regione; gli incontri con le amministrazioni comunali per conoscere criticità e risorse del nostro territorio, i tantissimi eventi organizzati per gli studenti in consiglio regionale e nelle scuole, il confronto sempre costruttivo con le organizzazioni sindacali e datoriali. A tutto questo continuerò a dedicarmi anche nei prossimi mesi, fino al termine della legislatura, con lo stesso impegno e la stessa passione".(Ren)