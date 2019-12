Marche: Ceriscioli, 2020 sarà anno molto speciale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Marche Luca Ceriscioli fa gli auguri ai cittadini per il nuovo anno su Facebook. In un post, Ceriscioli ha scritto: "L'augurio va in particolare a tutti quelli che vivono ancora situazioni di disagio o di sofferenza. A loro e alle loro famiglie un abbraccio pieno di affetto e calore. Il 2020 sarà un anno intenso di attività, molto speciale: celebreremo i 500 anni dalla morte di Raffaello, sarà l'Anno giubilare di Loreto, festeggeremo i 50 anni dell'istituzione Regione Marche. E, come sapete, per Lonely Planet le Marche sono la seconda regione al mondo da visitare nel 2020. Grazie a tutti per il supporto e il sostegno e anche per la critica, sempre costruttiva, sarà un anno importante da vivere insieme". (Ren)