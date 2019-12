Basilicata: Cicala, abbandonare individualismi per bene comune

- “Rivolgo a tutti voi, a nome dell’Assemblea regionale, l’augurio di un sereno 2020, ai lucani che vivono nella nostra splendida regione e ai tanti corregionali che sono in Italia e nel mondo. Il mio pensiero va a coloro che affrontano ogni giorno grandi difficoltà, ai malati, alle persone con disabilità e agli anziani che tramandano i nostri valori e le nostre tradizioni, cosicché le nuove generazioni possano guardare al futuro con speranza e senso di appartenenza". Così in una lettera aperta il presidente del consiglio regionale della Basilicata Carmine Cicala ha voluto fare un bilancio dell'anno passato e gli auguri per il nuovo ai cittadini: "In questi mesi ho ascoltato le richieste di tanti giovani che desiderano contribuire alla crescita della Basilicata con nuove opportunità. Il mio impegno è con loro, per garantire quel cambiamento chiesto con coraggio dai lucani. Ringrazio le donne e gli uomini delle forze dell’ordine che con impegno e innumerevoli rischi, garantiscono la sicurezza e la libertà.Nei mesi trascorsi, ho assolto molti impegni istituzionali e politici, ho accolto l’affetto e la vicinanza di molti lucani, ho prestato attenzione ai cittadini, alle associazioni, alle persone più deboli e mi sono fatto portavoce delle istanze raccolte, coordinando tavoli di lavoro ed incontri, con l’obiettivo di risolvere i problemi e trovare nuove soluzioni. Con grande onore ed orgoglio, ricopro ruoli importanti, il mio lavoro quotidiano, infatti, mi porta a grandi responsabilità, sia come Presidente del Consiglio regionale, sia come Presidente dei lucani nel mondo e da poco, come Presidente nazionale del Coordinamento contro la criminalità organizzata e la promozione della legalità. La forza e la determinazione la trovo nella mia famiglia, negli occhi dei nostri figli, nell’amore che mi lega alla Basilicata e in tutti i lucani che ogni giorno credono e si impegnano per far crescere la nostra amata Terra". (segue) (Ren)