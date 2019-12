Mattarella: finisce decennio della lunga crisi, futuro già iniziato. Guardarlo con fiducia

- Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto il suo tradizionale discorso di fine anno invitando a guardare al futuro con fiducia. "Entriamo negli anni venti del nuovo secolo - ha affermato il capo dello Stato -. Si avvia a conclusione un decennio impegnativo, contrassegnato da una lunga crisi economica e da mutamenti tanto veloci quanto impetuosi". In questo tempo, ha ricordato, sono cambiate molte cose attorno a noi, nella nostra vita e nella società. Desidero, anzitutto, esprimere a tutti voi l’augurio più cordiale per l’anno che sta per iniziare. Si tratta, anche, di un’occasione per pensare – insieme - al domani. Per ampliare l’orizzonte delle nostre riflessioni senza, naturalmente, trascurare il presente e i suoi problemi, ma anche rendendosi conto che il futuro, in realtà, è già cominciato". (segue) (Rer)