Mattarella: media fondamentali, serve preparazione

- "Un ruolo fondamentale è assegnato ai media e in particolare al nostro servizio pubblico. Abbiamo bisogno di preparazione e di competenze". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del tradizionale discorso di fine anno. "Ogni tanto si vede affiorare, invece, la tendenza a prender posizione ancor prima di informarsi - ha precisato -. La cultura è un grande propulsore di qualità della vita e rende il tessuto sociale di un Paese più solido. Ringraziamo Matera che ha fatto onore all’Italia e al suo Mezzogiorno, in questo anno in cui è stata Capitale della cultura europea.Con questo spirito rivolgo gli auguri a Parma che, con il suo straordinario patrimonio umano e artistico, da domani sarà Capitale italiana della cultura per il 2020".(Rer)