Mattarella: cita Parmitano, mondo è piccolo, basta violenze

- "Per tutti, saluto Luca Parmitano - il primo astronauta italiano al comando della stazione spaziale internazionale - impegnato nella frontiera avanzata della ricerca nello spazio, in cui l'Italia e' tra i principali protagonisti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel discorso di fine anno. "Da lassù, da quella navicella - come mi ha detto quando ci siamo collegati - avverte quanto appaiano incomprensibili e dissennate le inimicizie, le contrapposizioni e le violenze in un pianeta sempre più piccolo e raccolto", ha aggiunto il capo dello Stato. "E mi ha trasmesso un messaggio che faccio mio: la speranza consiste nella possibilita' di avere sempre qualcosa da raggiungere - ha concluso -. E' questo l'augurio che rivolgo a tutti voi. Buon 2020". (Rer)