Sicilia: Musumeci, 1,8 miliardi per infrastrutture, beni e servizi a sostegno cittadini

- "Il governo Musumeci ha vinto la sfida per il secondo anno consecutivo. Abbiamo certificato oltre un miliardo e ottocento milioni di euro per infrastrutture, beni e servizi, a sostegno di migliaia di imprese siciliane e cittadini, in tutti i settori economici". Lo ha scritto su Facebook il governatore della Regione Sicilia che ha aggiunto: "Voglio rivolgere un ringraziamento agli uffici regionali e all'assistenza tecnica che, con un efficace lavoro di squadra, con impegno e passione, hanno raggiunto questo ulteriore risultato per la crescita della Sicilia". (Ren)