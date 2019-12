Mattarella: grande apertura all'estero verso Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Incontro sovente capi di Stato, qui in Italia o all’estero. Registro ovunque una grande apertura verso di noi, un forte desiderio di collaborazione. Simpatia nei confronti del nostro popolo". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del traduzionale discorso di fine anno. "Non soltanto per il richiamo della sua arte e dei paesaggi, per la sua creatività e per il suo stile di vita - ha precisato -; ma anche per la sua politica di pace, per la ricerca e la capacità italiana di dialogo nel rispetto reciproco, per le missioni delle sue forze armate in favore della stabilità internazionale e contro il terrorismo, per l’alto valore delle nostre imprese e per il lavoro dei nostri concittadini. Vi è una diffusa domanda di Italia". (Rer)