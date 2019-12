Mattarella: mutamenti climatici questione serissima

- Le nuove generazioni hanno una percezione chiara che "i mutamenti climatici sono questione serissima che non tollera ulteriori rinvii nel farvi fronte". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del tradizionale discorso di fine anno. "Le scelte ambientali non sono soltanto una indispensabile difesa della natura nell’interesse delle generazioni future ma rappresentano anche un’opportunità importante di sviluppo, di creazione di posti di lavoro, di connessione tra la ricerca scientifica e l’industria - ha continuato -. Torniamo con il pensiero alle popolazioni delle città minacciate, come Venezia, dei territori colpiti dai sismi o dalle alluvioni, delle aree inquinate, per sottolineare come il tema della tutela dell’ambiente sia fondamentale per il nostro Paese. I giovani l’hanno capito. E fanno sentire la loro voce proiettati, come sono, verso il futuro e senza nostalgia del passato".(Rer)