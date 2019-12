Mattarella: social non siano strumento per denigrare

- "Senso civico e senso della misura devono appartenere anche a chi frequenta il mondo dei social, occasione per ampliare le conoscenze, poter dialogare con tanti per esprimere le proprie idee e ascoltare, con attenzione e rispetto, quelle degli altri". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del tradizionale discorso di fine anno. "Alle volte si trasforma invece in strumento per denigrare, anche deformando i fatti - ha sottolineato -. Sovente ricorrendo a profili fittizi di soggetti inesistenti per alterare lo scambio di opinioni, per ingenerare allarmi, per trarre vantaggio dalla diffusione di notizie false".(Rer)