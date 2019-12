Campania: Gdf sequestra 52 tonnellate di botti pericolosi, 11 arresti e 58 denunce (2)

- Contestualmente, la compagnia di Pozzuoli (Na) ha sequestrato all’interno di un opificio ritenuto clandestino tre tonnellate di fuochi artificiali, due presse per la fabbricazione del materiale pirotecnico e 85 stampi in ferro, 5 kg. di polvere, 1950 metri di miccia pirotecnica e 20 kg di zolfo.Sono stati, altresì, sequestrati l’immobile, ubicato in una zona ad alta densità abitativa di Pianura, e i macchinari utilizzati per la fabbricazione dei fuochi, mentre il presunto responsabile, un 52enne napoletano, è stato tratto in arresto in flagranza di reato per violazioni del testo unico di pubblica sicurezza e del codice penale. E non è tutto. Perché nel corso di due interventi, i baschi verdi del gruppo pronto impiego di Napoli, durante un’attività ispettiva nei confronti di una ditta individuale di Castello di Cisterna (Na) operante nel settore del commercio al dettaglio e a seguito di un accesso presso un’abitazione a Qualiano (Na), ha sequestrato nel complesso 80 kg. fra materiale pirotecnico illecitamente detenuto senza la la prevista licenza e ordigni artigianali denunciando tre soggetti, uno campano e altri due di origine cinese. Inoltre, il gruppo di Nola (Na) e la compagnia di Casalnuovo, nel corso di due controlli su strada, hanno effettuato il sequestro di 140 kg. di fuochi pirotecnici illegali trasportati su due furgoni, denunciando a piede libero quattro cittadini napoletani. (segue) (Ren)