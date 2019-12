Campania: Gdf sequestra 52 tonnellate di botti pericolosi, 11 arresti e 58 denunce (3)

- Molto attiva ed efficace anche l’azione repressiva delle fiamme gialle in provincia di Caserta. In particolare, la compagnia di Marcianise ha bloccato un carico di 14 bancali contenenti oltre 75mila petardi pericolosi del tipo “Cobra 6”, per un peso complessivo di oltre 7 tonnellate. Il materiale, che stava per essere spedito in Germania, era stato occultato in scatoloni senza alcuna avvertenza circa la pericolosità del contenuto proprio per sfuggire ai controlli, ma con evidenti rischi di fortuita detonazione durante il trasporto. Altri due risultati di rilievo erano stati conseguiti pochi giorni fa dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Caserta che aveva individuato un laboratorio artigianale clandestino nelle campagne del comune di Spigno Saturnia (Lt), sequestrando 18mila artifizi già assemblati, del peso di oltre 450 kg., 40mila semilavorati, 56 kg. di polvere pirica, e in un’altra operazione un appartamento di Vitulazio in cui un uomo già noto alle forze dell'ordine sarebbe stato scoperto mentre stava producendo artifizi del tipo “Super Cobra 6” e “Trac Rendino”: i finanzieri hanno sequestrato 1.800 cilindri di cartone, oltre 800 micce, 55 inneschi per “bombe carta”, 12 kg. di polvere nera, e tratto in arresto il responsabile. I controlli disposti a livello regionale sono ancora in corso ed altri sequestri sono segnalati in queste ore sia in provincia di Napoli (Portici, Frattamaggiore, Casalnuovo e Quagliano) che in provincia di Caserta (Caserta, Aversa, Marcianise e Capua), a conferma di una sinergia operativa tra le Fiamme Gialle campane, in particolare di Napoli e Caserta, particolarmente intensa nella prevenzione e repressione della diffusione clandestina e illegale dei “botti” di fine anno. (Ren)