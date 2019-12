Marano (Na): botti nascosti in camera da letto, un arresto

- I carabinieri della sezione operativa di Marano di napoli hanno arrestato per detenzione abusiva di esplosivi ed attentato alla sicurezza pubblica un 32enne incensurato del posto. I militari hanno trovato nell’abitazione dell’uomo 151 petardi per un peso complessivo di 6 chili. I botti illegali – che avrebbero riportato la scritta contraffatta di libera vendita nonostante fossero artigianali - erano nascosti in alcune buste poste all’interno della camera da letto. L’arrestato, trasferito agli arresti domiciliari, è in attesa di giudizio.(Ren)