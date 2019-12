Macerata: escursionisti in difficoltà soccorsi da elicottero Aeronautica

- Due escursionisti in difficoltà sono stati soccorsi da un elicottero dell’Aeronautica militare. L’intervento s’è registrato oggi pomeriggio a Pintura di Bolognola, in provincia di Macerata. Il mezzo si è alzato in volo dall’aeroporto di Cervia (Ra) e ha raggiunto il posto dove era stata segnalata la presenza della coppia di persone bisognose di aiuto in una zona impervia. Anche il loro cane è stato soccorso dal personale specializzato. (Ren)