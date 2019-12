Rifiuti Roma: Vignaroli (M5s), discarica a Monte Carnevale scelta inaccettabile

- Il presidente della Commissione parlamentare Ecomafie e deputato del M5s Stefano Vignaroli ritiene "inaccettabile" la scelta della giunta capitolina guidata dalla sindaca Virginia Raggi di indicare un'area nella zona di Monte Carnevale quale sito per la nuova discarica di servizio della Capitale. In una nota Vignaroli afferma: “La decisione di realizzare la nuova discarica di rifiuti urbani di Roma a due chilometri dalla discarica di Malagrotta è inaccettabile. È una scelta vergognosa nei confronti di un'area già devastata e mai adeguatamente bonificata, visto che alla chiusura di Malagrotta non è seguito alcun intervento di risanamento ambientale, e una presa in giro nei confronti di chi per anni ha lottato tenacemente in difesa di un territorio devastato”. (Com)