Firenze: prefetto fa visita all'ospedale pediatrico Meyer

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prefetto di Firenze Laura Lega si è recata questa mattina all’ospedale pediatrico Meyer e, accompagnata dal direttore generale Alberto Zanobini, ha visitato alcuni reparti. In una nota Lega ha dichiarato: “Nell’ultimo giorno dell’anno, ha detto il prefetto, ho voluto portare il mio personale e più sentito augurio per il 2020 a tutti i piccoli ricoverati e ai loro genitori e il mio sincero ringraziamento a tutti coloro che lavorano in una struttura d’eccellenza a livello nazionale e internazionale. Ancora una volta ho potuto apprezzare l’altissima professionalità dei sanitari e di tutti gli operatori e la preziosa ed innovativa cura dell’ambiente volta ad offrire non solo standard sanitari elevati, ma anche la maggiore serenità nella sofferenza”.(Ren)