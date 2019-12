Emilia Romagna: Bonaccini, insegnare l'inglese ai bimbi fin dalla scuola d'infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutte le bambine e tutti i bambini dell'Emilia-Romagna debbono poter apprendere la lingua inglese fin dal nido e dalla scuola d'infanzia, quando è più semplice ed efficace". Lo ha scritto su Facebook il governatore dell'Emilia Romagna Stefano Bonaccini. Nel post, Bonaccini ha proseguito: "Alcune esperienze positive sono già state realizzate e il nostro obiettivo è sostenerle ed estenderle a tutto il territorio regionale per assicurare buone competenze di base già al momento dell’ingresso nella scuola dell'obbligo. Se vogliamo offrire ai nostri figli maggiori opportunità dobbiamo costruire una comunità della conoscenza, aperta al mondo, in grado di accogliere investimenti e turisti, di produrre beni e servizi ad alto valore aggiunto e di esportare i nostri prodotti". Quindi il presidente ha concluso: "Anche per questo è essenziale innalzare le competenze linguistiche, a partire dai più piccoli, perché possano accedere oggi e domani alle stesse opportunità dei loro coetanei degli altri paesi". (Roma)