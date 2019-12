Boscoreale (Na): sequestrati 132 chili di botti illegali, due arresti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Capodanno sicuro, i carabinieri a Boscoreale (Na) hanno arrestato due persone e hanno sequestrato 132 chili di botti illegali. I militari della sezione operativa di Torre Annunziata hanno arrestato a Boscoreale due persone con l'accusa di detenzione e fabbricazione di ordigni esplosivi. Si tratta di un 50enne del posto già noto alle forze dell'ordine che nascondeva in un box auto 43 chili di botti illegali e di un 32enne che invece, ne avrebbe detenuti ben 89 chili. I fuochi, che secondo gli investigatori erano pericolosamente stipati in un deposito sono stati sequestrati e poi campionati dai carabinieri del nucleo artificieri di Napoli. I due arrestati sono stati sottoposti ai domiciliari in attesa di giudizio. (Ren)