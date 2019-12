Castellammare di Stabia (Na): vendevano botti senza autorizzazioni, multe per 10mila euro

- Proseguono anche a ridosso della serata di San Silvestro i controlli delle forze dell'ordine in tutta la provincia di Napoli a contrasto del fenomeno della vendita di botti illegali. I carabinieri a Castellammare di Stabia hanno sequestrato 45 chili di botti perché erano proposti in vendita al pubblico senza alcuna autorizzazione. Ai venditori sono state comminate sanzioni per circa 10mila euro. (Ren)