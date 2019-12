Gragnano (Na): 87 petardi artigianali in casa, arresto e maximulta

- Contrasto ai botti illegali, i carabinieri hanno arrestato un 23enne a Gragnano, in provincia di Napoli. In casa sua gli investigatori avrebbero rinvenuto 87 petardi fabbricati artigianalmente e 12 chili di botti destinati alla vendita senza autorizzazione. L'uomo che li deteneva nella sua abitazione, un 23enne incensurato, è stato arrestato e sanzionato amministrativamente per 5000 euro Il giovane è ora ai domiciliari in attesa di giudizio. (Ren)