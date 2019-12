Mattarella: non sottovalutare lavoro che manca e crisi aziendali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo problemi da non sottovalutare. Il lavoro che manca per tanti, anzitutto. Forti diseguaglianze. Alcune gravi crisi aziendali. L’esigenza di rilanciare il nostro sistema produttivo. Ma abbiamo ampie possibilità per affrontare e risolvere questi problemi". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel corso del tradizionale discorso di fine anno. Mattarella ha ricordato anche che l'Italia può "svolgere inoltre un ruolo incisivo nella nostra Europa e nella intera comunità internazionale". (Rer)