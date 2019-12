Mattarella: Conte, ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel suo discorso, ha sottolineato Conte, il presidente Mattarella "ha tracciato la rotta per lavorare tutti insieme 8per consegnare un Paese migliore ai nostri figli. Il suo discorso ripone fiducia nell’Italia e nelle sue meravigliose energie: nei nostri giovani, nella creatività che ci rende grandi in tutto il mondo, nel senso civico e di profonda solidarietà che è proprio della nostra tradizione. Questa è l’immagine migliore dell’Italia: cittadini che fanno squadra, che uniscono forze, entusiasmo ed energie per l’amor patrio. Donne e uomini che vogliono un Paese all’altezza della propria Storia, donne e uomini che lavorano per un Paese più equo, più coeso, più sostenibile: un Paese migliore. È un compito impegnativo, ma è un compito alla nostra portata. L’importante è che ciascuno di noi, nell’ambito del proprio ruolo, della propria competenza, in base alla rispettiva responsabilità, si impegni in questa direzione e non perda di vista questa finalità. I miei migliori auguri per un felice anno nuovo a tutti voi". (Rer)