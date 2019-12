Kosovo: Mustafa (Ldk), dalle urne non sono usciti vincitori assoluti ma relativi

- Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, ha affermato che il partito è impegnato a raggiungere un accordo di coalizione con il movimento Vetevendosje in linea con i risultati elettorali. "In queste elezioni, Vetevendosje è emerso come un vincitore relativo con 29 parlamentari e l’Ldk come seconda forza con 28 parlamentari. Le elezioni non hanno prodotto un vincitore assoluto che dà concessioni o deve mostrare generosità con l'altra parte. Abbiamo una situazione in cui la responsabilità è divisa fra coloro che mirano a diventare partner nel futuro governo", ha scritto Mustafa su Facebook. Il leader dell’Ldk ha invitato Vetevendosje a porre fine alle dichiarazioni secondo cui sarebbe stata mostrata “generosità” con l’Ldk. “Non abbiamo chiesto pietà, ma ci siamo detti pronti a servire i cittadini in piena collaborazione in proporzione ai seggi parlamentari. L’Ldk non fissa le date ma insiste sulla formazione delle istituzioni il più presto possibile e questo non significa che diventeremo necessariamente parte del governo". Mustafa ha inoltre affermato che è obbligo di Vetevendosje evitare ritardi.(Kop)