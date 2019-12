Balcani: premier albanese Rama, "mini Schengen regionale una necessità storica" (2)

- A parere di Rama "lo Schengen regionale non comporta nulla di nuovo nelle relazioni politiche fra la Serbia e il Kosovo, e nemmeno nelle relazioni politiche tra l'Albania e la Serbia, rispetto al Kosovo. La nostra posizione non è cambiata. Io sono fortemente convinto – ha precisato Rama – che lo Schengen regionale non solo non danneggia il Kosovo nella sua battaglia politica con la Serbia, per il raggiungimento di un giusto accordo finale, per il suo riconoscimento dalla Serbia, anzi. Chi sostiene che ci siano negativi effetti economici per l'Albania e il Kosovo, semplicemente non sa di cosa parla. E chi è contrario a causa del passato, dovrebbe spiegare come il Kosovo possa approfittare dall'autoisolamento da un'iniziativa che viene discussa da almeno 5 anni, nell'ambito del processo di Berlino, dove il Kosovo è stato sempre presente ai massimi livelli, e si è detta d'accordo". (segue) (Alt)