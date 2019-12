Speciale difesa: colloquio telefonico Zelensky-Putin, focus su situazione nel Donbass

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e l’omologo russo Vladimir Putin hanno avuto oggi un colloquio telefonico per discutere del cessate il fuoco nell'area dell'Ucraina orientale e dello scambio di prigionieri avvenuto nei giorni scorsi. È quanto riferito dall'ufficio stampa della presidenza ucraina. "Le parti hanno espresso la speranza che un completo cessate il fuoco lungo la linea di contatto nel Donbass inizierà nel prossimo futuro", si legge nel profilo ufficiale della presidenza di Kiev su Facebook. Secondo la nota, i capi di Stato hanno accolto con favore lo scambio di prigionieri tra le parti in conflitto nel Donbass avvenuto il 29 dicembre e "hanno convenuto di iniziare immediatamente i lavori sulla compilazione delle liste per il rilascio di cittadini ucraini detenuti in Crimea e in Russia, come così come di quelli russi detenuti in Ucraina". Zelensky e Putin hanno inoltre accolto con favore “la sigla del contratto per il transito del gas russo attraverso l'Ucraina" avvenuto ieri sera e si sono “congratulati a vicenda per le festività imminenti". (Res)