Speciale difesa: nota del governo turco, truppe rimarranno in Libia per un anno con riserva di proroga

- La presidenza della Turchia ha presentato al Parlamento di Ankara un memorandum di autorizzazione riguardante l'invio di forze militari in Libia, firmato dal capo dello Stato Recep Tayyip Erdogan. Il memorandum di stabilisce che la valutazione del tempo necessario per la spedizione delle forze e il luogo del loro spiegamento sarà effettuata da Erdogan e la durata del mandato sarà di un anno, con possibilità di proroga. Il memorandum indica inoltre che "gli sviluppi in Libia rappresentano una minaccia per l'intera regione, compresa la Turchia, in particolare con l'annuncio del cosiddetto 'Esercito nazionale libico', sulla sua intenzione di colpire gli interessi turchi nella regione". (Res)