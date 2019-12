Speciale difesa: Usa-Israele: colloquio telefonico Pompeo-Netanyahu, ribadito sostegno contro minaccia Iran

- Il segretario di Stato Usa Mike Pompeo ha avuto una conversazione telefonica con il premier israeliano Benjamin Netanyahu. Lo ha riferito il portavoce del dipartimento di Stato, Morgan Ortagus, secondo cui Pompeo e Netanyahu “hanno discusso degli attacchi statunitensi in Siria e Iraq e della minaccia che l'Iran rappresenta alla regione”. Il segretario, ha aggiunto il portavoce, “ha ribadito che gli Stati Uniti prenderanno tutti i provvedimenti necessari per difendere i loro connazionali e i loro interessi contro la minaccia iraniana”. (Was)