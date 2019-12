Speciale difesa: Italia, ministero definisce "infondate" notizie su armi dalla Turchia

- In merito alle notizie apparse su alcuni organi di stampa relative al trasferimento di armamento nucleare dalla Turchia all'Italia, si rende noto che le stesse risultano totalmente prive di fondamento. È quanto si legge in un comunicato del ministero della Difesa. Si sottolinea inoltre che ogni aspetto relativo alla postura "nucleare" in seno alla Nato viene discusso collegialmente fra tutti i paesi membri. (Com)