Speciale difesa: Bosnia, Procura emette accuse contro ex combattenti per tortura e omicidio

- La Procura generale della Bosnia Erzegovina ha emesso una serie di capi d'accusa contro nove ex appartenenti all'Armata della Bosnia Erzegovina (Rbih) e del Consiglio di difesa croato (Hvo): secondo quanto riferisce il sito web "Klix", nove persone sono state accusate di tortura, abusi e omicidio nei confronti di 11 appartenenti all'Esercito della Repubblica serba di Bosnia ed Erzegovina (Vrs) ai tempi del conflitto degli anni Novanta. Secondo la Procura, i nove ex soldati hanno violato le norme del diritto internazionale e della Convenzione di Ginevra. Le accuse saranno sostenute in tribunale grazie al contributo di 70 testimoni e 300 prove materiali raccolte. (Bos)