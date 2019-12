Valle d'Aosta: frana, oggi incontro a Villeneuve con la Regione

- "Nel primo pomeriggio di oggi al municipio di Villeneuve, ha avuto luogo una riunione per fare il punto sull’evento franoso occorso venerdì scorso, 27 dicembre". Lo ha reso noto la Regione Valle d'Aosta che in un comunicato ha fatto sapere che: "Alla riunione erano presenti il sindaco Bruno Jocallaz, con una delegazione della giunta comunale, il presidente della Regione Renzo Testolin, il capo della Protezione civile Pio Porretta, il dirigente della struttura attività geologiche della Regione Davide Bertolo e i tecnici incaricati dal Comune, che hanno provveduto a una prima analisi della situazione e di programmazione degli interventi". Sul tavolo gli interventi che saranno assunti per far fronte all'emergenza: "In particolare, le squadre sono già al lavoro per mettere in sicurezza la porzione di frana più instabile, cosa che dovrebbe restringere in tempi molto brevi l’estensione dell’attuale zona rossa. Successivamente, si realizzeranno le opere di contenimento definitive. In via preventiva, sarà inoltre eseguita una ricognizione su tutto il fronte roccioso. Nei prossimi giorni, i rappresentanti del Comune incontreranno le famiglie evacuate per illustrare la situazione e il cronoprogramma degli interventi". (Ren)