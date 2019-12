Rifiuti Roma: giunta capitolina indica sito Monte Carnevale per discarica (2)

- La Regione Lazio, vista l’individuazione sul territorio comunale dell’impianto, in concomitanza con l'approvazione del provvedimento capitolino, stralcerà dal Piano Rifiuti in via d’approvazione, come da accordo, l’indicazione del sub-ato per il Comune di Roma Capitale e disporrà tutte le attività necessarie per consentire, come richiesto da Roma Capitale, una serie lavori straordinari all'impianto Tmb di Rocca Cencia. Lo affermano Roma Capitale e Regione Lazio in una nota congiunta. (Com)