Campania: Gdf sequestra 52 tonnellate di botti pericolosi, 11 arresti e 58 denunce

- Le Fiamme Gialle della Campania, in vista dell’approssimarsi del capodanno, hanno sequestrato oltre 52 tonnellate di fuochi pirotecnici clandestini o detenuti illegalmente. Il risultato più grosso è frutto di una operazione interprovinciale tra Napoli e Caserta; in particolare, i finanzieri della compagnia di Giugliano, in collaborazione con i colleghi del nucleo di polizia economico-finanziaria di Caserta, dopo aver notato un camion portacontainer che entrava in un’azienda di importazione e vendita di fuochi d’artificio di Teano (Ce), hanno sequestrato 30 tonnellate di artifizi pirotecnici contenenti, secondo gli inquirenti, una massa attiva di oltre quattro tonnellate di esplosivo, per un valore sul mercato di oltre mezzo milione di euro. L’impresa, che è risultata legalmente autorizzata ad operare nel settore, avrebbe tuttavia immagazzinato fuochi e materiali esplodenti ampiamente oltre i limiti previsti dalla licenza. Sono state sequestrate 2000 batterie di fuochi pirotecnici ed è stato segnalato all’autorità giudiziaria il legale rappresentante della società, un 69enne di Teano, per omessa denunci all’Autorità di materiali esplodenti. (segue) (Ren)