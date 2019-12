Sorrento (Na): evade dai domiciliari, aggredisce gli agenti che la scoprono

- Ieri sera gli agenti del commissariato di Sorrento (Na), durante un servizio di controllo del territorio, hanno rintracciato in via Gradoni una donna evasa da una comunità presso cui si trovava agli arresti domiciliari. La donna, una 37enne, durante il controllo avrebbe reagito aggredendo gli agenti ma è stata bloccata ed è stata arrestata per evasione dagli arresti domiciliari, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. (Ren)