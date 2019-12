Kosovo: stasera alle 20 incontro tra presidente Thaci e leader Vetevendosje Kurti (2)

- Nella giornata di ieri è stato formato il nuovo parlamento e il vice leader del Vetevendosje Glauk Konjufca è stato eletto presidente del monocamerale. Il leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk), Isa Mustafa, che è in trattative con il Vetevendosje per la formazione di una coalizione di governo, ha affermato ieri che non escluderebbe di rimanere all'opposizione concedendo il sostegno esterno all'esecutivo. Secondo quanto emerso nelle scorse ore, i negoziati per un accordo di governo tra i due partiti che hanno vinto le elezioni in Kosovo, il movimento Vetevendosje di Albin Kurti e la Lega democratica del Kosovo (Ldk) di Isa Mustafa, si sono bloccati ancora una volta. Nella versione di Kurti il mancato accordo è stato causato da un nuovo rifiuto da parte dei vertici dell'Ldk di cedere su alcune condizioni poste per la firma dell'accordo di governo. (Kop)