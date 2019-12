Montenegro: presidente Djukanovic promulga legge su libertà religiosa (4)

- Il presidente della commissione parlamentare per il Kosovo, Milovan Drecun, ha dichiarato che "ciò che fa il regime di Milo Djukanovic è proseguire una politica che porta al litigio fra i cittadini del Montenegro". Alcuni deputati del Fronte democratico (partito dell'opposizione filo-serba ortodossa in Montenegro) sono stati arrestati ieri mattina nel parlamento di Podgorica dopo avere attivato "una sorta di petardo", secondo quanto riportano i media locali, in occasione della votazione della nuova legge sulle libertà religiose, approvata comunque in seguito alla seduta. Il presidente del parlamento Ivan Brajovic ha affermato che "i perpetratori dell'incidente devono assumersi la responsabilità", aggiungendo di "non volere permettere che si impedisca il lavoro alle istituzioni del Montenegro". Brajovic ha inoltre espulso per due settimane i deputati del Fronte democratico. (segue) (Mop)