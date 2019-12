Kosovo: dogane, calo import da Serbia e Bosnia compensato da altri paesi

- Le importazioni del Kosovo dalla Serbia e dalla Bosnia Erzegovina sono scese a soli 6 milioni di euro nel 2019, dai 530 milioni di euro registrati prima dell'imposizione dei dazi del 100 per cento. E' quanto riferito dai vertici delle Dogane kosovare, secondo quanto riportato dall'emittente albanese "Top Channel". Secondo il direttore delle Dogane kosovare, nonostante i dazi al commercio imposti da Pristina per contrastare le azioni di Belgrado contro la sovranità del Kosovo, i dati relativi alle entrate dell'economia del paese sono ancora positivi. Il Kosovo, infatti, avrebbe aumentato le esportazioni verso paesi come Albania, Germania, Turchia e Cina, per compensare i mancati incassi sui prodotti derivanti da Serbia e Bosnia Erzegovina.(Alt)