Kosovo: presidente Thaci invita nuovamente Kurti a consultazioni su formazione governo (2)

- Kurti ha poi dichiarato che la data per la formazione del nuovo governo non sarà determinata dal presidente del Kosovo, Hashim Thaci. "Il presidente fissa la data per la costituzione dell'Assemblea e non quella per la formazione del governo. Per me la data giungerà dall'esito dei colloqui con la Lega democratica del Kosovo (Ldk)", ha detto Kurti, in riferimento ai colloqui fra i due partiti per formare una maggioranza. Parlando durante la riunione del consiglio generale di Vetevendosje, Kurti ha annunciato nuovi incontri con la dirigenza dell'Ldk per raggiungere un accordo di coalizione. Secondo Kurti, peraltro, all'Ldk è stato offerto un incarico importante, ovvero la presidenza del parlamento, ma il partito guidato da Isa Mustafa ha rifiutato. (segue) (Kop)