Kosovo: Kurti (Vetevendosje) rifiuta per la terza volta incontro con presidente Thaci

- Albin Kurti, leader del movimento kosovaro Vetevendosje, ha annunciato che non risponderà all’invito del presidente del Kosovo Hashim Thaci previsto oggi alle 11. Thaci ieri ha invitato per la terza volta Kurti a tenere delle consultazioni sulla formazione dell’esecutivo. In una nota di risposta pubblicata da Vetevendosje, Kurti ha tuttavia proposto un incontro per il 6 gennaio 2020 in un orario conveniente per il capo dello Stato. Secondo la Costituzione, il presidente della Repubblica propone al parlamento il candidato all’incarico di premier dopo le consultazioni con il partito che ha vinto le elezioni, in questo caso Vetvendosje e Kurti come suo leader. Lo scorso fine settimana Thaci ha invitato per ben due volte Kurti, il quale però ha detto di non trovarsi a Pristina nel caso del primo invito e, inoltre, di non considerare che la questione fosse così urgente da poter richiedere un'immediata soluzione. (segue) (Kop)