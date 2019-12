Difesa: Esercito, oltre 20.000 militari impegnati in patria e all'estero nel corso del 2019

- Nell'anno che si è concluso l'Esercito italiano ha garantito il proprio impegno in tutte le operazioni sotto egida Onu, Nato e Ue a cui l'Italia contribuisce, confermando contestualmente la presenza sul territorio nazionale attraverso l'operazione "Strade sicure", volta a garantire la sicurezza delle maggiori aree metropolitane italiane. Secondo quanto riferisce un comunicato stampa dell’Esercito, agli oltre 20.000 soldati impiegati complessivamente durante l'anno, si sommano altri 8.400 sempre a disposizione della Nazione, addestrati e approntati per essere impiegati ovunque ci sia necessità. Nell'ambito delle Missioni internazionali, l'Esercito ha mantenuto il comando delle operazioni in Libano, Afghanistan, Kosovo e Somalia dove si sono alternati i comandi delle grandi unità da combattimento a livello Brigata dell'Esercito italiano. In particolare, da pochi giorni la Brigata corazzata "Ariete" ha assunto il comando del contingente in Afghanistan avvicendando la Brigata "Pozzuolo del Friuli", mentre la Brigata "Granatieri", rilevando la Brigata "Aosta", è responsabile da questo autunno del settore ovest della missione Unifil in Libano a guida italiana. (segue) (Com)